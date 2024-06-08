Hüzünlü ‘Bir Karanfil’ dijital platformlarda

'NALAN', 'Kor', 'Ali Cabbar' gibi hitlerin sahibi Emir Can İğrek şimdi de 'Bir Karanfil' isimli slow şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. İki albümü, sayısız teklisi, düetleri ve konserleriyle fanlarının kalbinde taht kuran şarkıcı, Spotify'da 4.5 milyon dinleyici sayısıyla Türkçe popun en gözde isimlerinden biri. Konserden konsere koşarken şarkı yazmaya devam eden İğrek, yeni slow hiti 'Bir Karanfil' ile sevenlerini hüzünlendirmeye geliyor. Duygusal parça tüm dijital platformlarda yayında.