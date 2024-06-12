Kuruluş Osman’da sezon finali

ATV'NİN izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 12 Haziran Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 164. Bölümüyle sezon finali yapacak. Sevilen dizi, heyecanlı bir final ile bu akşam seyircisi ile buluşacak. Tarihe tanıklık eden dizinin 164. bölüm sezon finali fragmanı izleyenleri oldukça heyecanlandırdı. Kuruluş Osman'ın sezon finalinde neler yaşanacağı merak konusu haline geldi. Başrollerinde Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Özge Törer (Bala Hatun) gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, beşinci sezonunda da her hafta reytinglerin zirvesinde yer aldı.