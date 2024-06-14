Bir Zamanlar Çukurova dizisi İtalya’da rekor kırdı

ATV'NİN, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, dört sezon boyunca reyting rekorları kıran 'Bir Zamanlar Çukurova' 8 Haziran Cumartesi günü yayınlanan büyük finaliyle İtalya'yı ekran başına kilitledi. Milyonların gözünü kırpmadan izlediği 'Bir Zamanlar Çukurova' İtalya'daki final bölümüyle rekor izlenme rakamlarına ulaştı.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

'Bir Zamanlar Çukurova' İtalya'da 'Terra Amara' ismiyle Access Time ve Canale 5 kanallarında 2022 yılından beri hem gündüz kuşağında hem de prime-time'da izleyiciyle buluşuyordu. 'Terra Amara'nın büyük finali 8 Haziran Cumartesi günü prime time'da, yayınlandığı kanalın en prestijli yayın saatinde İtalyan hayranlarıyla buluştu. 'Terra Amara'nın büyük finali prime-time'da yüzde 18,2 gece geç saatlerde ise yüzde 19,83 izlenme payı aldı. 'Terra Amara' büyük finali aldığı bu yüksek izlenme payıyla ülkede merakla takip edilen yarışma programı 'L'acchiappatalenti'nin final bölümünü bile geride bırakarak yeni bir başarıya daha imza attı.