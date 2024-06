Pink Floyd’un vokalisti Filistin için şarkı söyledi

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un vokalisti, olan Roger Waters, Filistin'e destek için Londra'da düzenlenen özel bir etkinlikte sahne aldı. Londra'daki Euston St. Pancras Kilisesi'nde düzenlenen etkinlikte Waters'ın yanı sıra Yusuf İslam (Cat Stevens) ve rapçi Lowkey (Kareem Dennis) de şarkılarını Filistin için söyledi. Konserden önce konuşma yapan Waters, "Benim gibi birçoğunuz gözyaşları içinde yaşıyorsunuz" dedi.

BİRLİKTE SÖYLEDİLER

"Filistin'in işgal altındaki diğer topraklarındaki kardeşlerimizin yaşadıklarını hissediyoruz" diyen ünlü vokalist, "Wish you were here (Burada olmanı isterdim) şarkısını bir çocukluk arkadaşıma yazdığım düşünülür. Bazen gerçekten de öyle. Ancak bu akşam bu şarkıyı Filistin için söyleyeceğim" diye konuştu. Konuşmasının ardından sanatçı, "Wish you were here" şarkısı ile insanların bir araya gelmesini anlatan "Bar" şarkısını katılımcılarla birlikte seslendirdi. Yusuf İslam'da Gazzeli çocuklar için "Wild World" şarkısını söyledi. Konuşmasında Gazzeli çocukların sesini duyurmak için sahnede olduğunu belirterek "Çünkü onlar en masum, en temiz olanlar ve bunu hak etmiyorlar" dedi. Rapçi Lowkey de Gazze ve Filistin için yazdığı "Filistin asla ölmeyecek" şarkısını seslendirdi.

ETKİNLİĞİ SABOTE ETTİLLER

Etkinlik sanatçılar, Filistin destekçisi bağımsız milletvekili adayları ve katılımcıların Filistin'e destek sloganlarıyla sona erdi. Öte yandan bir grup İsrail destekçisi, etkinliğin düzenlendiği kilise önünde eylem düzenleyerek Waters'a tepki gösterdi.