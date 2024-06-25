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Haberler Sarmaşık Seren’in villası büyüledi köpeklerinin bile evi var

Seren’in villası büyüledi köpeklerinin bile evi var

Seren Serengil beş yıllık hayat arkadaşı Mustafa Tohma ile yaşadığı 5 katlı villasının kapılarını ilk kez açtı.

HABER MERKEZİ
Seren’in villası büyüledi köpeklerinin bile evi var
AÇIKLAMALARIYLA gündemden düşmeyen Seren Serengil'in beş katlı villasını görenler adeta büyülendi. Serengil, evini kendisinin tasarladığını söyledi. Ünlü şarkıcı, modern ve klasik çizgiler taşıyan evini kendi zevkine göre tasarladığını ifade etti. Evin dizaynı ise oldukça dikkat çekti. Birçok evcil hayvanı olan ünlü isim, bahçesine köpekleri için özel olarak yaptırdığı evleri de göstermeyi de ihmal etmedi. Çift katlı bir köpek evi yaptıran Serengil, "Üst kat 'kışlık' alt kat 'yazlık' çünkü üst taraf yazın çok güneş alıyor" dedi.
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