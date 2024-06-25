Seren’in villası büyüledi köpeklerinin bile evi var

AÇIKLAMALARIYLA gündemden düşmeyen Seren Serengil'in beş katlı villasını görenler adeta büyülendi. Serengil, evini kendisinin tasarladığını söyledi. Ünlü şarkıcı, modern ve klasik çizgiler taşıyan evini kendi zevkine göre tasarladığını ifade etti. Evin dizaynı ise oldukça dikkat çekti. Birçok evcil hayvanı olan ünlü isim, bahçesine köpekleri için özel olarak yaptırdığı evleri de göstermeyi de ihmal etmedi. Çift katlı bir köpek evi yaptıran Serengil, "Üst kat 'kışlık' alt kat 'yazlık' çünkü üst taraf yazın çok güneş alıyor" dedi.