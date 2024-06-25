Sıla Türkoğlu ‘Yaşayan En Güzel Kadın’ seçildi

ULUSLARARASI bir derginin yaptığı oylamada 2024 yılının 'Yaşayan en güzel kadını' ve 'Yaşayan en yakışıklı erkeği' belli oldu. Oylamada 2024 yılının 'Yaşayan en güzel kadını' Sıla Türkoğlu seçilirken 'Yaşayan en yakışıklı erkek' ise oyuncu Zhang Zhehan seçildi. Sıla Türkoğlu'nun en güzel kadın olması sosyal medyada da gündem oldu.

Hande Erçel ise üçüncü sırada yer aldı.

Ünlü oyuncunun en güzel seçilmesi hayranlarını mutlu etse de bazıları anlam veremedi. Oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ise derginin yaptığı oylamada 2024 yılının en yakışıklı Türk erkeği seçildi.