İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirdikten sonra, Derya Tuna ilk kez babaanne olmanın sevincini yaşadı ve bu olay magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Öte yandan Derya Tuna, genç görünmek amacıyla estetik operasyonlar geçirdi ve ünlü sanatçının son hali dikkatleri üzerine çekti.

YILLARA MEYDAN OKUDU

Bugün Derya Tuna, yepyeni bir haberle magazin gündemine geldi. Ünlü sanatçı gençleşmek için estetik yaptırdı. Derya Tuna, genç görünmek için ameliyatsız yüz gerdirme operasyonu geçirdi. Öncesi ve sonrası fotoğraflarını gören takipçiler şaşkınlığını gizleyemedi. Yaptırdığı işlemlerden sonra yeni halini sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sunan Derya Tuna'nın değişimi çok konuşuldu.

Derya Tuna, geçtiğimiz gün alışveriş için geldiği Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Tuna, "Ben babaanneyim, estetikle işim olmaz ama böyle ufak dokunuşlar da önemli. Beni bilen bilir, doğallıktan yanayım ama estetiğe de karşı değilim" dedi. Tuna, bu açıklamalarıyla hayranlarına hem doğal güzelliği koruma hem de gerektiğinde estetik müdahalelere açık olma mesajı verdi.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses yakın zamanda ikiz bebeklerini kucaklarına aldı.