Rüştü Onur Atilla ile Nez ilan-ı aşk etti

Rüştü Onur Atilla 10 yıllık evliliğini 19 gün önce bitirmişti. Atilla ünlü şarkıcı Nez ile tatile çıktı. Sevgi dolu paylaşımları ise kafaları karıştırdı. Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "2014 yılında hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı olarak sona ermiştir. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgiyle büyümeleri tek dileğim" ifadelerini kullanmıştı.

PAYLAŞIMINDA "İYİ Kİ" DEDİ

19 gün önce boşanan Rüştü Onur Atilla'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı. Ünlü oyuncu, şarkıcı Nez ile birlikte tatile çıktı. Çıktıkları tatilde samimi pozlar veren ikilinin sevgili mi olduğu merak konusu oldu. Öte yandan ünlü şarkıcı Nez, Rüştü Onur Atilla'nın fotoğrafını paylaşarak altına "İyi ki" notunu düştü.