  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Gülen Adam'sız 24 yıl geçti

Gülen Adam'sız 24 yıl geçti

Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000’de 55 yaşındayken hayata veda etti.

HABER MERKEZİ
Gülen Adam’sız 24 yıl geçti

TÜRK sinemasının efsane sanatçısı Kemal Sunal, vefatının 24'üncü yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal ve hayranları tarafından anıldı. Gül Sunal, duygularını "Sevenleri bizi diri tutuyor" şeklinde dile getirdi.

Merhum sanatçının vefatının üzerinden 24 yıl geçti. Kızı Gül Sunal; "Yine özlem. Hâlâ gelecekmiş gibi bekliyorum. Oğlu Ali Sunal da duygularını şöyle dile getirdi: "İlk defa bu sene babamla olma sürem, olmama süremi geçti. Çok özlüyoruz. Sevenleri, babamı yaşatıyorlar."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA