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Haberler Sarmaşık Ünlülerin servet değerindeki yaz konser tarifeleri netleşti

Ünlülerin servet değerindeki yaz konser tarifeleri netleşti

20 Temmuz’da sahne alacak olan Ajda Pekkan’ın yaz konseri tarifesi 1.425,00 TL’den başlayıp, 5 bin 700 TL’ye kadar çıkıyor.

HABER MERKEZİ
Ünlülerin servet değerindeki yaz konser tarifeleri netleşti

Yaz ayının gelmesi ile birlikte ünlü isimler yaz konserlerine başladı. Marmaris'te temmuz ve ağustos ayında Ajda Pekkan, Tan Taşçı, Teoman, Göksel, Funda Arar, Dolu Kadehi Ters Tut, Sertab Erener, Sıla, Melek Mosso ve Nilüfer gibi bir birbirinden değerli ünlü sanatçılar Marmaris'te konser verecek. Yaz mevsimi ile birlikte ünlü sanatçılar yaz konserlerine hızlı başladı.

Turizm kenti Marmaris'te temmuz ve ağustos ayında adeta ünlüler geçidi yaşanacak. Birbirinden değerli ünlü isimler Marmaris'te Amfi Tiyatro'da konser verecek. Temmuz ve ağustos ayında Marmaris'te Ajda Pekkan, Tan Taşçı, Teoman, Göksel, Funda Arar, Dolu Kadehi Ters Tut, Sertab Erener, Sıla, Melek Mosso ve Nilüfer gibi birçok ünlü sahne alacak.

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