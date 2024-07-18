Çeşme’nin yıldızı 59. yaşını göbek atarak kutladı

Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe, iş ve tatili bir arada götürüyor. Alaçatı'da program gerçekleştiren Tilbe'ye mekanın şov ekibinden doğum günü jesti geldi. Yıldız Tilbe her Salı sahne aldığı Alaçatı'daki özel bir mekanda 59'ncu yaşını show ekibinin sürprizi ile kutlsdı. Doğum günü partisini şaşkınlıkla karşılayan Tilbe'nin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

YILDIZ'A 5'İ BİR YERDE

Ünlü şarkıcı Tilbe, sahnede şarkı söylediği sırada bir anda gerçekleşen yaşgünü töreni, ünlü sanatçıyı hem çok şaşırttı hem de mutlu etti. Gecede mekanın sahibi Şehmus Şerbetçi'nin eşi İlknur Şerbetçi de doğum günü hediyesi olarak Tilbe'ye 5'i bir yerde altın kolye hediye etti.

Kendisini dinlemeye gelen hayranlarının önünde yaşadığı sürprizle keyiflenen Tilbe, pastasını kestikten sonra Cahide Show ekibi ile bir güzel göbek attı.

TATİL VE İŞ BİR ARADA

Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de Fun Beach'te görüntülenen Tilbe'nin, arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkardığı anlar kameralara yansımıştı. Renkli plaj stiliyle objektife yansıyan sanatçı, fotoğraflarının çekildiğini fark edince muhabirlere el sallamıştı. Bir ara kayalıklarda bulduğu taşları inceleyen Tilbe, daha sonra şezlonguna geçip güneşlendi.