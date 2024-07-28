Romantik çiftin Çeşme sevdası

Çeşme'nin müdavim çiftlerden biri olan Cedi Osman ve Ebru Şahin popüler bir plajda objektiflere takıldı. Ünlü çiftin denizdeki romantik halleri ise gözlerden kaçmadı. Çeşme'nin simge isimleri haline gelen Cedi Osman ve Ebru Şahin, güneş ve denizin tadını farklı mekanlarda çıkarmaya devam ediyor.

Kapüşonlu sporcu atletiyle iskelede bekleyen Osman'a, eşi Ebru Şahin beyzbol şapkasıyla eşlik etti.

AŞK İLE BAKAN GÖZLER

Ayayorgi Koyu'ndaki bir beach cluba giden çift, hem iskelede hem de denizde sergiledikleri romantik anlarıyla objektiflere yansıdı. Her zaman birbirlerine aşkla bakan ve bu halleriyle magazincilerin haberlerine konu olan ikili, mekandaki diğer müşterilerin de ilgi odağı oldu. Suda romantizm yaşayan örnek çift, şezlonglarına geçip oturduklarında da göz göze bakışıp günün keyfini çıkardı. 2020 yazında Alaçatı'da aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin (30) ile Cedi Osman (29), mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı almıştı. Kapadokya'da sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' diyen oyuncu, Temmuz 2022'de Makedonya'nın Ohrid şehrinde ünlü basketbolcuyla nikâh masasına oturmuştu.

'HAYAT KISA, DÜNYA YALAN'

Çeşme'de yaz eğlencelerinin vazgeçilmez isimlerinden Derya Uluğ, Alaçatı'da sevenleriyle buluştu. İlçe sınırları içindeki mekanların birçoğunda konserler yeterli müşteri çoğunluğuna ulaşamazken, başarılı popçunun sahne aldığı yerde yoğun bir ilgi vardı. Geceye slow çalışmalarla başlayan ve bir süre sonra tempoyu yükselten Uluğ, sevenlerine önemli bir öneride bulunarak "Hayat kısa, dünya yalan. Hiç kimsenin sizi tüketmesine izin vermeyin" yorumunu yaptı. Sahne kostümüyle de beğenilen güzel şarkıcı, parıltılı ayakkabıları, taşlarla süslü kot eteği, kot büstiyeri, bileklikleri ve yüzüğüyle rikkat çekti. Şehrazat'ın proje albümünde "Gel Yabani" şarkısını yeniden yorumlayan Uluğ, klibinin de 2 Ağustos Cuma günü yayınlanacağı bilgisini paylaştı.