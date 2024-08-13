Ünlü oyuncu terlik ile yüzdü

2024 yılının gözde ve çiçeği burnunda çifti Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk yazın son ayında tatillerini Çeşme'de yapıyor. Arka arkaya birkaç gün Çeşme Çiftlikköy'deki bir beache giden ünlü çift, ağustosun kavurucu sıcaklarında denizin tadını fazlası ile çıkarıyor.

TEMKİNLİ DAVRANDI

Kimi zaman eşiyle birlikte suya giren yakışıklı oyuncu Sarıtaş, kimi zaman da yakın arkadaşlarına vakit ayırarak yüzerken sohbet etti. Denize girerken temkinli davranan Tolga Sarıtaş, terliklerini de ayağından çıkarmadan yüzdü.