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Haberler Sarmaşık

Buse Varol psikoloji bölümünü kazandı

HABER MERKEZİ
Buse Varol psikoloji bölümünü kazandı
Şarkıcı Alişan, eşi ve iki çocuk annesi Buse Varol'un (34) üniversite sınavını kazandığını açıkladı. Psikoloji bölümünde eğitim görecek olan Buse Varol, mutlu haberi telefonda sevdiklerine verirken yerinde duramadı. 2019'da oğulları Burak'a kavuşan ikili, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftten Buse Varol, üniversiteyi kazandı. Alişan, eşinin psikoloji öğrenimi göreceğini şöyle açıkladı: "Evet üniversite sınavını kazandı. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji. Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez."
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