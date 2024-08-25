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Haberler Sarmaşık

Tek başına deniz keyfi

Her yaz İzmir Çeşme’de tatil yapan ve genellikle Çiftlikköy tarafında eşi ve oğluyla denize giren Can Bonomo, bu kez tercihini Alaçatı'dan yana kullandı. Oğluyla güneşlendikten sonra Bonomo, tek başına denize girerek serin suların keyfini çıkardı.

ERCAN AKGÜN
Tek başına deniz keyfi

İzmir Çeşme'ye ünlü akını devam ediyor. Her yaz ünlülerin rotası olan Çeşme, Can Bonomo'nun da favorisi. Her yıl Çeşme'ye ailesiyle birlikte gelen ünlü şarkıcı Bonomo, Çiftlikköy tarafında eşi ve oğlu Roman ile birlikte görüntülendi. Alaçatı'yı tercih eden Can Bonomo, Roman ile birlikte beache gitti.

AYAKÜSTÜ SOHBET

Genç şarkıcı bir süre güneşlendikten sonra tek başına denize girip çıktı. Bonomo serin suların tadını çıkardı. Ardından plaja doğru giderken müzisyen arkadaşlarıyla karşılaşan ünlü şarkıcı, onlarla ayaküstü sohbet edip yakında gerçekleştireceği konserler hakkında konuştu.

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