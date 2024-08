Tek başına deniz keyfi

İzmir Çeşme'ye ünlü akını devam ediyor. Her yaz ünlülerin rotası olan Çeşme, Can Bonomo'nun da favorisi. Her yıl Çeşme'ye ailesiyle birlikte gelen ünlü şarkıcı Bonomo, Çiftlikköy tarafında eşi ve oğlu Roman ile birlikte görüntülendi. Alaçatı'yı tercih eden Can Bonomo, Roman ile birlikte beache gitti.

AYAKÜSTÜ SOHBET

Genç şarkıcı bir süre güneşlendikten sonra tek başına denize girip çıktı. Bonomo serin suların tadını çıkardı. Ardından plaja doğru giderken müzisyen arkadaşlarıyla karşılaşan ünlü şarkıcı, onlarla ayaküstü sohbet edip yakında gerçekleştireceği konserler hakkında konuştu.