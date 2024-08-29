Ailece tatile devam

A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Selçuk Şahin ve eşi Emel Demiryürek, Çeşme tatiline devam ediyor. Ailece Fun Beach'e giden çift, mekana girdiklerinde ilk önce çocuklarla suda oynayarak onları eğlendirmeye çalıştı. Daha sonra da denizde baş başa kalan ikili, şakalaşıp keyifli anlar yaşadı.

DEFİLE ÖNCESİ KIZLARLA ÇEŞME'DE KEYİF YAPTI

Eylül ayında İstanbul Merter Moda Haftası'na, ekimde de Antalya'da defileye katılacak olan Seda Canbolat, işler başlamadan önce arkadaşlarıyla birlikte Çeşme'de kendisine birkaç günlük zaman ayırdı. Ayayorgi'de bir beache giden ve düzgün fiziğiyle göze çarpan Canbolat, uzunca bir süre telefon görüşmesi yaptıktan sonra denize balıklama bir dalış gerçekleştirdi.