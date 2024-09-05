Kayıp çocuğu Esra Erol buldu

Esra Erol'da programında Çorum'da kayıplara karışan 12 yaşındaki kız çocuğu S.K, konusu işlendi. Anne Hülya Ülgür ve baba Mehmet Kalabas 24 Ağustos tarihinden beri kayıp olan kızlarının bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol'da programını ihbar kabul eden Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı S.K için düğmeye bastı. Kayıp S.K, 24 saat içerisinde bulunarak devlet korumasına alındı.

DEVLET KORUMASINDA

Esra Erol'da programını ihbar kabul eden Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı kayıp kızın bulunması için düğmeye bastı.

12 yaşındaki S.K.'nın kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan İlhan Kütükçü ve Aslan Taş Emniyete verilen ifadelerinin ardından Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12 yaşındaki S.K. ise çocuk esirgeme kurumuna yerleştirildi.