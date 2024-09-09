Ünlülerin yeni tercihi İzmir

İstanbul'un yoğun göç alması ile artan nüfus ve trafik çilesinin büyümesi yaşam kalitesini düşürüyor. Metropolün kaosundan ve stresinden kurtulmak isteyen ünlü isimler İzmir'e yerleşerek kendilerine yeni bir hayat kurdu.

ROTAYI EGE'YE ÇEVİRDİLER

Son yıllarda ünlülerin tercihi haline gelen Urla'ya akın sürüyor.

Futbolcu ve futbol adamları Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Egemen Korkmaz, Mesut Özil, Abdullah Avcı, basketbolcular Hüseyin Beşok ve Efe Aydan, tenor Hakan Aysev, yazar ve oyuncu İclal Aydın, sanatçılar Ata Demirer, Coşkun Sabah, Zeynep Bastık, Demet Akbağ, Sibel Can ve moda ikonu İvana Sert, hayatlarını İstanbul'da sürdürürken Urla sevdasına kapılıp İzmir'de ev sahibi olmuşlardı.

İstanbul'u terk edip kendini Ege'ye atan ünlüler kervanına katılan Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal çifti, Urla'yı neden seçtiklerini anlatarak ve burada iş kurma hedeflerinin de olduğunu söyledi. Rutkay dondurmacı açmak istediğini yakınlarına söylediği öğrenildi.Şimdi ise İzmir'e yerleşmek isteyen bir sanatçı daha çıktı.

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), Çim Konserleri'nde 19 yıl aradan sonra ilk kez halk konseri veren sevilen sanatçı Mahsun Kırmızıgül de İzmir Çeşme dedi. Kırmızıgül Urla'ya yakın olan Alaçatı'ya yerleşmek istiyorum' dedi.