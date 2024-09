Senarist Tekgündüz hayatını kaybetti

'TATAR Ramazan', 'O Hayat Benim' ve 'İffet' gibi dizilerin senaristliğini yapmış olan Can Sinan Tekgündüz, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 47 yaşında vefat etti. Tekgündüz'ün ölüm haberini, Hamdi Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Hamdi Alkan paylaşımında, "Can dostumuz, birlikte gülüp birlikte ağladığımız, sinema ve televizyon dünyamızın başarılı senaristlerinden Can Sinan Tekgündüz'ü geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede kaybettik. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz. Cenaze detaylarını netleştikçe duyuracağız" ifadelerini kullandı. Tekgündüz bugün öğle namazı takiben Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.