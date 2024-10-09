Mega yat Fethiye’de

Dünya yıldızlarının göz bebeği ve 120 milyon dolar değerinde olan 72 metre uzunluğundaki 'Cloudbreak' isimli helikopterli mega yat, Fethiye İskelesi'ne yanaştı. Karadan 2 tankerle 55 bin litre yakıt ikmali yapan mega yat, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti. 2.5 milyar dolarlık servete sahip olan Rus milyarder Alexander Svetakov'un 'Cloudbreak' isimli yatı dün sabah saatlerinde Fethiye İskelesi'ne demir attı.

ÜNLÜLERİN YATI

Geçtiğimiz yıllarda Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi birçok dünyaca ünlü ismin gözdesi olan mega yatın üzerindeki helikopter dikkat çekti. Bir haftalık kira ücretinin yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olduğu öğrenilen mega yat, Fethiye İskelesi'nde 55 ton yakıt ikmali yaparken, yatta havuz, sauna, masaj odası, sinema salonu ve spor salonu bulunuyor. Öte yandan yatta 22 mürettebat ve 12 misafir yer alabildiği öğrenildi.