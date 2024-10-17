Deniz dibinde sanat

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, su altı parkının 'Tirhandiller ve Batıklar' temalı projesinin 2'nci etabı yapılan dalış etkinliğiyle açıldı. Protokol heyeti suyun altında kurdele keserken, su altındaki eserler su altı kamerası ile görüntülendi. Görecek Adası'nda yapılan etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi İsabelle Dupont, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Türkiye'nin ilk çevre temalı sualtı parkı projesi, Bodrum Yarımadası'ndaki deniz çayırlarının korunması ve farkındalık oluşturulmasını hedefleyen etkinlikte sanatçılar Bülent Çınar, Ege Kolcu, Genco Gülan ve İrfan Aydın'a ait heykeller ve Ağanlar Tersanesi tarafından yapılan tirhandil olmak üzere 5 eserin açılışı yapıldı.