Holding’den etkileyici tanıtım

atv ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Holding'in yeni tanıtımı izleyicilerle buluştu. atv'nin Limon Yapım imzalı, yapımcılığını Hayri Aslan'ın, yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği yeni dizisi Holding'in ilk görüntülerinde iş dünyasının acımasız kuralları karşısında yalnızca adalet ve vicdanıyla var olmaya çalışan Aydan'ın duruşu ve sözleri dikkat çekti.

GÜÇLÜ BİR DRAMA

İnsanların aşk ve iktidarla sınanacağı atv'nin yeni dizisi "Holding"in başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Bilgiç, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz, Itır Esen, Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor. Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan "Holding" seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor!