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Turkuvaz Medya'ya 3 ödül

HABER MERKEZİ
Turkuvaz Medya’ya 3 ödül
YILIN en prestijli ödül gecesi olan Reputation Awards, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. İş, sanat ve medya dünyasından ünlü isimler, büyüleyici gecede ödüllerini aldı. Demet Şener ve Özge Ulusoy'un sunduğu organizasyonda yıldızlar geçidi yaşandı. Etkinliğe Oktay Kaynarca, Eda-Metin Özülkü, Damla Sönmez, Murat Aygen, Diren Polatoğulları, Tayfun Duygulu, Dilan Çıtak, Ekin Uzunlar ve Keremcem gibi isimler katıldı. Törende atv'nin efsane yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Oktay Kaynarca 'Yılın En İyi Sunucusu', a para ekranlarında yayınlanan Biz Bize Yılın En İyi Sohbet Programı Günaydın muhabiri Ömer Karahan da En iyi Magazin Köşe yazarı ödülü aldı.
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