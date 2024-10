Bir Gece Masalı’na Cannes’da büyük ilgi

Türkiye'de "Dizi atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır süregelen birinciliğini elden bırakmayan ATV, yayınladığı dizileriyle tüm dünyanın ilgi gösterdiği Mipcom'da içerik alıcılarıyla bir araya geldi.

LANSMAN YAPILDI

Televizyon ve dizi sektörünün en prestijli fuarı Mipcom, Cannes'da 40. kez katılımcılarını ağırladı. Kaliteli içerikleriyle her zaman beğeni toplayan ATV dizileri, dünya televizyon devleriyle buluştu. Mipcom Fuarı'ndaki ATV standını ziyaret eden sevilen oyuncular, katılımcıların ve yabancı basının yoğun ilgisiyle karşılaştı. "The Nightfall" adıyla dünyaya tanıtılan Bir Gece Masalı için Cannes'da özel bir lansman yemeği düzenlendi. Distribution tarafından lisanslanan, dünyanın her yerinde ilgiyle takip edilen ATV dizileri, 7 kıtada ilgi görmeye devam ediyor.