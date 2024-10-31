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Cumhuriyet’in 101. yılı konserlerle kutlandı

Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü birçok kentte konserlerle kutlandı. İzmir’de Murat Boz, Aydın’da Sagopa Kajmer ve Bodrum’da da Volkan Konak’la binler coşkuya ortak oldu

ERCAN AKGÜN
Cumhuriyet’in 101. yılı konserlerle kutlandı

İzmir Kültür Yolu Festivali ile hareketlenirken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile coşku ve heyecan doruğa ulaştı. Konser alanına sığmayan İzmirliler ara sokakları doldurdu. Coşkulu kalabalık Murat Boz konserine saatler kala Gündoğdu Meydanı'nı doldurdu. Sevilen popçunun konserde seslendirdiği 10. Yıl Marşı'nı tüm İzmir hep bir ağızdan söyledi.

Aydın'da ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda iki konser birden düzenlendi. Sanatçı Afra, şarkılarını Aydınlılar için seslendirdi. Afra konseri ile başlayan gece, Türkçe rap müziğin efsane isimlerinden Sagopa Kajmer konseri ile devam etti.

Bodrum Belediyesince ilçe merkezi ve Turgutreis Mahallesi'nde eş zamanlı fener alayı ve ardından konser etkinlikleri düzenlendi. Volkan Konak'ın söylediği şarkılara binlerce kişi yoğun ilgi gösterdi. Turgutreis Mahallesi'nde de Yaşar, sevenleriyle buluştu.

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