6 Yıllık evliliğini bitiren Bengü: Anlaşmalı boşandık

BİR süredir ayrılık haberleriyle gündemde olan şarkıcı Bengü ile eşi Selim Selimoğlu, bugün boşandı. Anlaşmalı olarak yollarını ayıran ünlü çiftten Bengü ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Ünlü şarkıcı paylaşımında "Bir süredir yaşadığımız fikir ayrılıklarını karşılıklı konuşarak çözemeyeceğimizi anladığımız için evliliğimizi bitirme kararı aldık ve anlaşmalı olarak boşandık. İkimize de hayatlarımızın en önemli varlıklarını; çocuklarımızı kazandıran bu evlilikten sonra da onların anne ve babası olarak aynı sevgi ve özveriyle hayatlarımıza devam edeceğiz. Konuyla ilgili aile mahremiyetimiz ve çocuklarımıza dair göstereceğiniz hassasiyetten dolayı şimdiden herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.