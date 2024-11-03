Emre Fel: Barış Manço’ya benzemek gurur verici

Ünlü şarkıcı Emre Fel, önceki gün İzmir'de konser verdi. Şarkılarıyla, tarzıyla ve ses tonuyla müzik dünyasında farklı bir yer edinen Emre Fel, enerjisiyle dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı. Dış görünüşüyle merhum Barış Manço'yu andıran ve yorumlarıyla da onun izinden gittiğini gösteren genç şarkıcı, repertuarında kendi çalışmalarından çok Manço ve Cem Karaca'nın parçalarına yer verdi. Barış Manço'ya benzetilmekten gurur duyduğunu her ortamda dile getiren Emre Fel, "Beni müziğe bağlayan 2 şeyden biri Barış ağabeyin izinden gitmek, diğeri de karşımda sizleri görmek" dedi.

ZİYNET SALİ COŞKUSU

İzmir Kültür Yolu Festivali'nin 7. gününde sahne alan Ziynet Sali on binlerce hayranıyla buluştu. İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda kurulan sahnede konser veren Sali, dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Ünlü şarkıcı, "Efkarım Var", "Aşk Nerede", "Yara", "Deli Divanenim" gibi sevilen parçalarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Sali, kendisine atılan gülleri diğer seyircilere armağan etti.