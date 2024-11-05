Bir Gece Masalı ekrana kilitleyecek

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" onuncu bölümüyle ekranlara geliyor. Mahir'in ölümle karşı karşıya gelmesi tüm aileyi yasa boğarken Mehmet'le ilgili travmalarını da tetikler. Mahir'in güçsüz düşmesi Selim'in Canfeza'yı yeniden ayağına getirmesini sağlar. Ancak Kürşat Kilimci büyük bir oyunun arifesindedir. Yirmi yıllık günahlarının hesabını vermeye yemin eden Kürşat büyük oyununa sürpriz bir ismi dahil edecektir.