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Haberler Sarmaşık Haluk Levent, İzmir Kültür Yolu Festivali’nde konser verdi

Haluk Levent, İzmir Kültür Yolu Festivali’nde konser verdi

HABER MERKEZİ
Haluk Levent, İzmir Kültür Yolu Festivali’nde konser verdi
ŞARKICI Haluk Levent, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla bir araya geldi. Gündoğdu Meydanı'nda konser veren Levent; "Elfida", "Yollarda Bulurum Seni" ve "Dağlar"ın da aralarında bulunduğu pek çok sevilen şarkısını seslendirdi. Vatandaşlar, soğuk havaya rağmen konsere yoğun ilgi gösterdi. 26 Ekim'de başlayan festivalde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinlik yapıldı.
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