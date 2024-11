Öğrenci filmleri İzmir’de yarıştı

Bu yıl 10.'su düzenlenen festivalde, şimdiye dek 45 ülkeden 97 film yarıştı. Bugüne kadar festivale 18 binin üzerinde öğrenci filmi başvurdu. Sadece bu yıl 2 bin başvuru alan festivalde bugüne kadar 34 ödül dağıtıldı. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi, ilkini 2014 yılında düzenlediği CONTACT Uluslararası Öğrenci Film Festivali'ne onuncu kez ev sahipliği yaptı. Selçuk Yaşar Kampüsü'nde düzenlenen festivalin konuk okulu, Romanya'dan Ulusal Tiyatro ve Sinema Üniversitesi Film Okulu oldu.

Kurmaca, belgesel ve animasyon kategorilerindeki öğrenci filmlerinin kabul edildiği organizasyona Türkiye'den öğrenci filmleri de büyük ilgi gösterdi

FARKLI COĞRAFYALAR

Festival bünyesindeki yarışmada en iyi filme verilen En İyi Kısa Film Ödülünü Fransa'dan Midnight on MSN isimli filmi ile Elise Levy aldı. SenEDİT sponsorluğunda SenEDİT En İyi Öykü Ödülünü Juan Pablo Rendon Estrada (Kolombiya) "Parts of Someone Else" filmi ile alırken, MEG Works'ün sponsorluğunda Post-Prodüksiyon Ödülü'ne "Heart of the Evil" isimli kısa filmiyle Hasan Ege Çalışkan layık görüldü. Her yıl farklı ülkelerden katılan konuk okullar arasında Almanya (Münih Televizyon ve Film Üniversitesi ve Baden-Württemberg Film Akademisi), Polonya (Lodz Film Okulu), Fransa (La Femis), Portekiz (Lizbon Tiyatro ve Sinema Okulu), Yunanistan (Aristoteles Üniversitesi), Lübnan (Beyrut Saint-Joseph Üniversitesi) gibi sinema alanında tanımış yönetmenler yetiştirmiş ve uluslararası başarılara imza atmış film okulları yer aldı.

45 ÜLKEDEN 97 FİLM

FESTİVALİN ödül töreninde konuşan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, festivale çok farklı ülkelerden öğrencilerin ilgi gösterdiğini belirterek, "Festivale bu yıl 2 bin film başvurusu oldu. Jüri, bu başvuruları titizlikle değerlendirdi. 10 yılda festivalde şimdiye dek 45 ülkeden 97 film yarıştı. Festivale 18 binin üzerinde öğrenci filmi başvurdu" dedi. Festival Direktörü, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazlı Bayram ise CONTACT Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'yle bir kültür yolu olduğuna değinerek, "CONTACT Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali, farklı coğrafyalardan genç yönetmenlerin filmlerinin buluştuğu bir kültürel etkileşim alanı yaratıyor" diye konuştu.