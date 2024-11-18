İzmir moda şölenine hazırlanıyor

Yaklaşık 100 ülkeden alıcıların akın edeceği Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, kapılarını Salı günü İzmir'de açıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde, Moda ve Hazır giyim Federasyonu (MHGF) destekleriyle düzenlenen Fuar, İZFAŞ tarafından 19-22 Kasım 2024 tarihlerinde Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek. Avrupa'da ve Dünyada sektöründeki sayılı fuarlar arasında yer alan Gelinlik Fuarı, bu yıl da Türkiye'den ve dünyadan sektör profesyonellerini ağırlamaya hazırlanıyor.

TEMA 'KÖKLERE DÖNÜŞ'

Fuara ilişkin konuşan EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, "Derneğimizin danışmanlığında 2010 yılından bu yana organize edilmekte olan "Gelinlik Tasarım Yarışması"nın teması bu yıl "Köklere Dönüş" olarak belirlendi. Fuarın açılış gününde gerçekleştirilecek olan final defilesi ile ödüller sahiplerini bulacak. Yarışmalar, sektöre kazandırdığı genç tasarımcılar nedeniyle büyük önem taşıyor. Sektörde markalaşma ve dünyaya açılma, tasarımdaki gücümüz ile ön plana çıktığının altını çizmek isterim" diye konuştu.