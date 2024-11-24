Gülben eziliyordu

Gülben Ergen, Japonya'nın başkenti Tokyo'da tarihi ve turistik mekanları keşfetmek üzere çıktığı bir yürüyüş sırasında beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

Tokyo gezisinde yaşadığı bu küçük aksiliğe rağmen, Ergen'in seyahati renkli anlarla dolu şekilde devam etti.

"TOKYO'YA HAYRAN KALDI"

Ergen, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda sempatik tavırlarıyla dikkat çekerken, olay sonrası yaşadığı şaşkınlık da yüzünden okundu. Ünlü şarkıcı paylaştığı içerikte arkadaşıyla birlikte caddenin karşısına geçerken, kameraya poz verdiği esnada yoldan geçen aracı son anda fark edip, şakacı bir tavırla 'pardon' dediği dikkatlerden kaçmadı. Ergen paylaşımda "Görmemişin Tokyo'su olmuş. Yüzümüze maske almaktan prinç gibi döneceğiz memlekete. Pek beğendim buraları. Caddeler ışıltılı ışıltılı. Herkesin yüzü gülüyor" ifadelerine yer verdi.