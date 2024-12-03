Sezercik’in yuvası yıkıldı

Yeşilçam'ın çocuk oyuncusu olarak hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu, 2022 yılında evlendiği mimar eşi Seyhan Eyiçalış ile boşandı. 2 yıl süren evlilikleri, 29 Kasım'da Beykoz adliyesinde görülen davada karara bağlandı. 2001 yılından bu yana arkadaş olan ve o tarihlerde kısa süreli de flört eden ikili, aradan geçen 21 yılın sonunda sürpriz bir şekilde dünya evine girmişti.

MAHKEMEDE GERGİNLİK

Uzun yıllara dayanan dostluklarıyla bilinen Sezer İnanoğlu ve Seyhan Eyiçalış, 2001 yılında başlayan arkadaşlıkları sırasında kısa bir süre flört etmişti. Ancak o dönemde ilişkiyi ileriye taşımayan ikili, aradan geçen 21 yılın ardından sürpriz bir şekilde evlenmeye karar vermişti.

Sezer İnanoğlu ve Seyhan Eyiçalış, boşanma sonrası herhangi bir açıklama yapmazken, ikilinin dostluklarının bu süreçten nasıl etkileneceği ise merak konusu oldu.

Çift, İstanbul Boğazı'nın gözde semtlerinden birinde bulunan lüks bir köşkte yaşamlarını sürdürüyor ve zaman zaman magazin dünyasında mutlu bir çift olarak yer alıyordu. Ne var ki, masalsı başlayan bu ilişki zamanla yerini anlaşmazlıklara ve uyumsuzluğa bıraktı. Çift, yaşanan şiddetli geçimsizlik nedeniyle ilişkilerini daha fazla sürdüremeyeceklerini belirterek yollarını ayırma kararı aldı.

Boşanma süreci, tarafların karşılıklı olarak anlaşmazlıkları mahkemeye taşımasıyla başladı. 29 Kasım tarihinde Beykoz Adliyesi'nde görülen boşanma davasında, Sezer İnanoğlu ve Seyhan Eyiçalış bizzat hazır bulundu. Karar aşamasına gelindiğinde taraflar arasında yaşanan sözlü tartışma, mahkeme salonunda gergin anların yaşanmasına sebep oldu. Tartışmanın büyümesini engellemek için mahkeme başkanı hemen müdahale ederek tarafları sakinleştirdi. Davaya son noktayı koyan hakim, gerginliğin daha fazla uzamasını önlemek adına hızlı bir şekilde kararını açıklayarak çifti boşadı.