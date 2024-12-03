Türkiye’de kültür harcamaları arttı

TÜRKİYE'DE kültür harcamaları geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 84,7 yükselerek 276 milyar 338 milyon 253 bin lira olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin kültür ekonomisi ve kültürel istihdam verilerini açıkladı. Buna göre, kültür harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 84,7 artarak 276 milyar 338 milyon 253 bin liraya yükseldi. Kültür harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2023'te yüzde 1 olarak gerçekleşti. Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 64,3 oldu. Harcamaların yüzde 67,9'u merkezi devlet bütçesinden gerçekleştirildi.

Genel devlet kültür harcamalarında en yüksek payı yüzde 24,4 ile mimarlık alanı aldı. Hane halklarının geçen yıl gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında, veri işlem ekipmanlarının yüzde 22, televizyon ve ekipmanlarının yüzde 21 ve kitaplara ödenen ücretlerin yüzde 15 paya sahip olduğu görüldü. Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin faktör maliyetiyle katma değeri yüzde 94 artarak 108 milyar 214 milyon 593 bin lira olurken, katma değerin yüzde 22,2'si kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, yüzde 13'ü sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri ve yüzde 12,1'i mücevher ve benzeri eşyaların imalatı alanında faaliyet gösteren girişimlerce üretildi.