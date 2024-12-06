15 yıllık teklif

Victoria's Secret, Türkiye'deki 10'uncu yılını özel bir davetle kutladı. Ünlü manken Tülin Şahin, gecede transparan siyah bir elbise tercih etti. Türkiye'yi temsilen 'Pink Carpet'ta yürüyen ilk Türk model olan Şahin, "2017'de Shanghai'de 'Pink Carpet'da yürümek hem ülkem hem de kendi adıma gurur vericiydi. Bunun bir parçası olduğum için onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Şahin, yaklaşık 15 yıl önce Victoria Secret'tan gelen özel bir teklifi ise reddederek katılamamıştı.

Tülin Şahin gecede şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı.

Gazetecilerin bu konuyu hatırlattığı güzel manken, "O zamanlar böyle bir gece için teklif geldi, evet doğru. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle katılamamıştım. Ama şimdi aynı teklif tekrar gelirse, tabii ki memnuniyetle kabul ederim" diye konuştu.

ÖVGÜ DOLU YORUMLAR

44 yaşında olan ünlü güzel, sade ama şık kombini sevenlerinden tam not aldı. Saçını toplamayı tercih eden Şahin'e takipçilerinden, 'Yaşlanmıyor', 'Resmen gençlere taş çıkarır', 'Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri' gibi övgü dolu yorumlar geldi.