2000 kişi zombi oldu

TÜRK sinemasının komedi serilerinden 'Kutsal Damacana 5-Zombi' filminin çekimleri sürüyor. Şafak Sezer'in 'Papaz Fikret' karakterini canlandırdığı serinin yeni filmi 'Kutsal Damacana 5-Zombi'in çekimleri için 2000 kişiye zombi makyajı yapıldı. Sete özel olarak getirilen makyaj ekibi, filmin bir sahnesi için bir günde tam 300 oyuncuyu zombiye çevirdi.

17 OCAK'TA VİZYONDA

17 Ocak'ta vizyona girmesi beklenen filmde, Fikret, Asım ve Artin, ezeli düşmanları 'İblis'in kurduğu yeni bir oyunla mücadele edecek. Ekip bu kez İblis'in dünyaya yaydığı virüs yüzünden ortaya çıkan zombi ordusuyla savaşacak. Senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Poll Films etiketli 'Kutsal Damacana 5-Zombi'nin yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin oturuyor.