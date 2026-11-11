KYK bursları ne zaman yatacak? Taahhütname onayı için son tarih!

2026-2027 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 yılında geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları eğitim seviyesine göre farklılık gösteriyor. Mevcut ödeme tutarları şöyle:

Ön lisans ve lisans: 4.000 TL

Yüksek lisans: 8.000 TL

Doktora: 12.000 TL

Burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencilerin eğitim düzeylerine göre belirlenen bu tutarlar üzerinden yapılıyor.