KYK bursları ne zaman yatacak? Taahhütname onayı için son tarih!

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte öğrencilerin gündeminde ilk ödeme tarihi yer aldı. Burs veya kredi almaya hak kazanan üniversiteliler, hesaplarına yatırılacak ilk ödemenin hangi gün yapılacağını merak ediyor. Özellikle ekim ayını da kapsaması beklenen ilk ödeme için Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK, İLK ÖDEME TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Öğrenciler, ödeme takvimine ilişkin gelişmeleri Bakanlığın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecek. İlk ödeme tarihinin açıklanmasıyla birlikte burs ve kredi almaya hak kazanan adayların hesaplarına ilişkin ayrıntıların da netleşmesi bekleniyor.
KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin başlayacağı tarihe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından henüz resmi bir takvim açıklanmadı. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, ilk ödeme gününün netleşmesini bekliyor.
2026-2027 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
2026 yılında geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları eğitim seviyesine göre farklılık gösteriyor. Mevcut ödeme tutarları şöyle:
Ön lisans ve lisans: 4.000 TL
Yüksek lisans: 8.000 TL
Doktora: 12.000 TL
Burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencilerin eğitim düzeylerine göre belirlenen bu tutarlar üzerinden yapılıyor.
KYK BURSU TAAHHÜTNAME ONAYI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin taahhütname onay işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının duyurduğu takvime göre taahhütname onayının son günü 11 Kasım 2026 Çarşamba, saat 23.59 olarak belirlendi.
Taahhütname onayını süresi içerisinde tamamlamayan öğrenciler burs veya kredi hakkından yararlanamayacak. Bu nedenle hak kazanan adayların e-Devlet üzerinden onay işlemlerini son tarihe kadar tamamlamaları önem taşıyor.