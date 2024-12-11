Usta piyanist Onay, İzmirli sanatseverlerle buluşuyor

Dünyaca ünlü piyanist ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, 13 Aralık Cuma akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek konserle İzmirli sanatseverlerle bir araya gelecek.

HEYECANLI BULUŞMA

Türk müziğinin öncülerinden Ahmed Adnan Saygun'un eserlerine hakimiyetiyle öne çıkan Onay, Şef Murat Cem Orhan yönetiminde, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğindeki konserde Saygun'un birinci piyano konçertosunu icra edecek. Saygun'un dünya çapındaki en güçlü yorumcusu olarak kabul edilen Gülsin Onay, bu eseri adını taşıyan salonda icra etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti. Onay şöyle konuştu; "Hocamın eserlerini dünyanın dört bir yanında seslendirirken hissettiğim heyecan ve gururu bu kez İzmir'de, bu eserin ruhunu yansıtan bir salonda da hissedeceğime eminim. Bu özel akşamda İzmirli sanatseverlerle bir araya gelmeyi heyecan ve sabırsızlıkla bekliyorum."

BİLETLER SATIŞTA

Onay, 20. yüzyılın en önemli Türk bestecilerinden biri olarak kabul edilen, eserlerinde Türk müzik mirasını klasik batı müziği formları ile harmanlayan Saygun'dan aldığı ilhamla uzmanlık geliştirdi ve bu repertuarın en önemli yorumcularından biri olarak öne çıktı. Saat 20.00'de başlayacak bu konserin biletleri, sanat merkezi gişeleri ve biletinial.com üzerinden temin edilebilir.