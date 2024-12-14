Aşırı stres bağırsak sağlığını bozuyor

Türk Gastroenteroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin, son yıllarda yapılan bilimsel çalışmaların sağlığın korunmasında bağırsakların büyük önem taşıdığını ortaya koyduğunu söyledi. Bağırsaklardaki yararlı bakterilerin birçok hastalıktan korunmada ve bağışıklığın kuvvetlendirilmesinde önemli rol üstlendiğini, beyinle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Çekin, son zamanlarda bu alanda en sık karşılaşılan sorunlardan birinin hassas bağırsak sendromu (İrritabl bağırsak sendromu-IBS) olduğunu aktardı.

KONTROL ALTINA ALINABİLİR

Çekin, hassas bağırsak sendromunun hayatı tehdit eden bir hastalık olmadığını ancak kişinin günlük yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebildiğini, özellikle tekrarlayan karın ağrısı, gaz, şişkinlik, ishal veya kabızlık gibi bulguların kişinin sosyal ve iş hayatını zorlaştırabildiğini belirtti. Bu durumun uzun süreli olabileceğini dile getiren Çekin, doğru tedavi planından, sağlıklı yaşam tarzından ve semptomları tetikleyen faktörlerden kaçınılmasının hastalığın bulgularını büyük ölçüde azaltabildiğini söyledi. Çekin, "Hassas bağırsak sendromunu kontrol altına almak kesinlikle mümkündür" dedi.