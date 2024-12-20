Piyanist Hyung-ki Joo İzmir’de konser verdi

Olten Filarmoni Orkestrası, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Hyung-ki Joo'yu İzmirli sanatseverlerle buluşturdu. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konser büyük ilgi gördü. Şef İbrahim Yazıcı'nın yönetimindeki Olten Filarmoni Orkestrası, Hyung-ki Joo'nun Rachmaninov 2'nci Piyano Konçertosu performansıyla dinleyicileri kendine hayran bıraktı.

KEMANCININ JÜBİLE GECESİ

Konserde ayrıca 80 yaşındaki usta müzisyen başkemancı İldiko Zsuzsanna Moog jübile konseri olarak Olten Filarmoni Orkestrası ile performans sergiledi. Konser, Bartok'un 'Romen Halk Dansları', Kodaly'nin 'Galanta Dansları' ve Ulvi Cemal Erkin'in 'Köçekçe' eserleriyle devam etti. Olten Filarmoni Orkestrası'nın ve Hyung-ki Joo'nun performansına, sanatseverler ilgi gösterdi. Olten Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Olten, Ahmet Adnan Saygun Salonu'nu dolduran ve alkışlarıyla konser boyunca destek olan tüm seyircilere teşekkür etti.

DAKİKALARCA ALKIŞLANDILAR

İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konserin biletleri günler öncesinden tükendi. Hyung-ki Joo'nun Rahmaninov performansının ardından Ulvi Cemal Erkin'in "Köçekçe" adlı eseriyle salonda coşku doruğa ulaşırken, konser bitiminde sanatseverler, sanatçıları dakikalarca alkışladı.