Serdar Ortaç yurt dışı yasağından kurtuldu

Yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla dün hakim karşısına çıkan şarkıcı Serdar Ortaç, aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyledi. Mahkemede savunma yapan Ortaç, "Kimseyi teşvik etmedim, benim bilgim ve kontrolüm dışında kendi çektikleri videoyu kendi sitelerinde yayınlamışlar" dedi. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Serdar Ortaç'ın 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Ortaç'ın adli kontrol tedbirlerinin de devamını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Ortaç'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verip duruşmayı erteledi.