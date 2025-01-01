Torosların eteklerinde yeni bir hikaye! Zembilli’nin hikayesi 3 Ocak’ta başlıyor

Atv'nin yeni dizisi Zembilli ilk bölümüyle 3 Ocak Cuma akşamı ekrana geliyor. Yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği merakla beklenen Zembilli, sıcacık ama çetin hikayesiyle izleyicileri derinden etkilemeye geliyor.

İZLEYİCİNİN İÇİNİ ISITACAK

Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak. İlk bölümü 3 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek olan dizinin proje tasarımı Cemil Yavuz'a, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait. Zembilli'nin yönetmen koltuğunda ise Ufuk Hakan Eren oturuyor. Zembilli kasabasında bir yanda genç yüreklerin hayatla mücadelesi sürerken diğer yanda aile büyüklerinin hem kendi aralarında hem de birbirlerine karşı tatlı atışmaları keyifli sahnelere sebep olacak.