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Haberler Sarmaşık 2025’i sahnede karşılayan sanatçılar! Yeni yıla şarkılarla merhaba dediler

2025’i sahnede karşılayan sanatçılar! Yeni yıla şarkılarla merhaba dediler

Yeni yıla hayranlarıyla birlikte coşkuyla giren Berkay Gülben Ergen, Haluk Levent, Ajda Pekkan, Ziynet Sali ve İrem Derici gibi sanatçılar sahne aldıkları illerde yılbaşı gecesine unutmaz performanslarıyla damga vurdu. 2025’e sahnede çalışarak giren ünlü şarkıcılar; yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini diledi.

HABER MERKEZİ

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2025’i sahnede karşılayan sanatçılar! Yeni yıla şarkılarla merhaba dediler

Yeni yıla coşkuyla giren ünlü sanatçılar, 2025 yılbaşı gecesini hayranlarıyla birlikte kutlayarak unutulmaz anlara imza attılar. Berkay, Gülben Ergen, Seda Sayan Haluk Levent, Hülya Avşar, Ajda Pekkan, Ziynet Sali ve İrem Derici gibi müzik dünyasının sevilen isimleri, farklı şehirlerde gerçekleştirdikleri sahne performanslarıyla geceye damgasını vurdu.

Her biri kendi tarzıyla sahne aldığı mekânları dolduran kalabalıklara eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde, yeni yılın gelişini geri sayım yaparak kutlayan sanatçılar, dinleyicileriyle birlikte bu özel anı paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Coşkulu şarkılar ve danslarla renklenen yılbaşı programlarında, izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşatan ünlüler, sahne şovları ve enerjik performanslarıyla büyük alkış topladı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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