2025’i sahnede karşılayan sanatçılar! Yeni yıla şarkılarla merhaba dediler

Yeni yıla coşkuyla giren ünlü sanatçılar, 2025 yılbaşı gecesini hayranlarıyla birlikte kutlayarak unutulmaz anlara imza attılar. Berkay, Gülben Ergen, Seda Sayan Haluk Levent, Hülya Avşar, Ajda Pekkan, Ziynet Sali ve İrem Derici gibi müzik dünyasının sevilen isimleri, farklı şehirlerde gerçekleştirdikleri sahne performanslarıyla geceye damgasını vurdu.

Her biri kendi tarzıyla sahne aldığı mekânları dolduran kalabalıklara eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde, yeni yılın gelişini geri sayım yaparak kutlayan sanatçılar, dinleyicileriyle birlikte bu özel anı paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Coşkulu şarkılar ve danslarla renklenen yılbaşı programlarında, izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşatan ünlüler, sahne şovları ve enerjik performanslarıyla büyük alkış topladı.