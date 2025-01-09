Zembilli’nin atışmaları çok konuşulacak!

ATV'nin yeni dizisi Zembilli'de bir araya gelen iki eski dost Murat Akkoyunlu ve Ruhi Sarı canlandırdıkları karakterlerle çok sevildi. atv'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli' ilk bölümüyle geçtiğimiz cuma akşamı ekrana geldi. Dizide ilk bölümden dikkatleri çeken Bekir (Murat Akkoyunlu) ile Refik'in (Ruhi Sarı) tatlı atışmaları çok konuşulacak. Dizide olduğu gibi gerçek hayatta da iki eski dost olan Murat Akkoyunlu ve Ruhi Sarı ilk kez birlikte çalışıyor. Sevilen iki oyuncunun Zembilli'deki karakterleri ve aralarında geçen diyalogları izleyicilerin yüzlerini güldürecek.