“Sette çok acayip bir rüzgar esiyor”

Yakında atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Kardelenler'in sevilen başrol oyuncularından Serhat Kılıç, yeni dizisi ve Raci karakterinin bilinmeyenlerini anlattı. Kılıç izleyicileri bekleyen dünyayı "Öncelikle gerçek bir hikaye ve gerçek bir atmosfer bekliyor izleyiciyi. Bu klişe gibi oldu ama son yıllarda o kadar zor ki böyle senaryolar bulmak. Genel olarak senaryolar çok şaşırtıcı, inanılmaz sürprizlerle dolu. Birkaç bölümde dünya altüst oluyor, ortalık yanıyor, yıkılıyor falan. İzleyiciyi şaşırtmak adına hikaye, karakterler, yani genel alamda senaryo gerçeklikten kopuyor" sözleriyle anlattı. Kılıç, setteki ortam ve hazırlık süreci hakkında ise "Hikaye gerçek, karakterler de birbirinden gerçek ve tutarlı olduğu zaman o karakteri oynayacak oyuncuları da ustalıkla bir araya getirmek gerekiyor" dedi.