Anne ve babasının izinden gidiyor

Pazar akşamı ikinci bölümüyle ekrana gelecek olan Kardelenler' dizisinin genç isimlerinden Can Aslantuğ, yeni projesi ve ailesinin oyunculuk deneyimine olan destekleri hakkında konuştu. Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un çocuğu olan Can, oyunculuk üzerine ailesine danıştığını onlardan çok destek aldığını söyledi.

'BU BANA İYİ GELİYOR'

"Bu projeye başladığımda ise benim heyecanımı paylaştılar. Onların ilk önceliği benim mutlu olmamdı. Dahil olduğum işi ve böylesine güzel bir ekiple çalıştığımı gördüler..." diyen Aslantuğ ailesinin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aslantuğ şöyle konuştu; "Her set çıkışı telefonlaşırız zaten. Ben günümün nasıl geçtiğini anlatırım, yeni bir şey öğrendiysem ondan bahsederim, bunun üstüne babam kendi deneyimlerinden örnekler paylaşır mesela. Setten eve dönene kadar konuşuruz genelde. Bu bana da çok iyi gelen bir şey. Benim yürüdüğüm yolu başarıyla yürümüşler onlar. Bunu değerlenebilmek çok önemli. Benim için zaten ailenin farklı jenerasyonlarının aynı yoldan gitmesi çok duygusal bir durum, ama onlar içinde öyle olduğuna eminim. Evet yoğun bir hazırlık ve oyunculuk eğitimi serüveninin içinde geçtim ama hem çok anlamlı hem de çok önemli bir iş benim için. Ama boşluğa düştüğümü gördükleri her anda yanımda oldular, sağ olsunlar karakteri ve hikayeyi çalışmamda büyük yardım ettiler. Onlara minnettarım."