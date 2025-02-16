Alsancak’ta Love Fest heyecanı

İzmir Alsancak'ta 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında uzun zamandır düzenlenmeyen Love Fest yapıldı. Etkinlik içinde konserler, müzik dinletileri, dans gösterileri, spor aktiviteleri, DJ performansları, uzman psikologlarla söyleşi, kitap imza buluşması, astroloji sohbetleri, çeşitli ürünlerin yer aldığı stant kurulumları, atölye çalışmaları, mağaza indirimleri ve defileler yapıldı.

Alsancak'ın en işlek noktalarından Dr. Mustafa Bey Caddesi'ne kurulan podyumda, İzmirli tasarımcılar Ayla Ölçer, Dilek Süslüer ve Kadriye Akın'ın en yeni koleksiyonları sergilendi. Serkan Duman ve Gökhan Duman koreografisinde gerçekleşen defilelerde, ünlü oyuncu ve manken Wilma Elles ile birlikte İzmirli modeller görev aldı.

'AŞKIN EN GÜZELİ'

İzmir'i çok sevdiğini her zaman dile getiren ve 2 yıl önce İzmir'de evlenen Elles, "Bu şehrin şanslı insanları, aşkın en güzelini hak ediyor" yorumunu yaptı. Konak Belediyesi'nin ev sahipliğinde yıllar sonra yeniden hayat bulan ve 2 gün olarak düzenlenen festivale vatandaşların ilgisi yoğun oldu.