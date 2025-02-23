Gomez’in malikanesi fiyatıyla dudak uçuklattı

"Emilia Perez" filmindeki rolüyle adından söz ettiren ve Cannes Film Festivali'nde ödüle layık görülen Selena Gomez, yeni eviyle gündemde.

Geçtiğimiz aylarda müzik yapımcısı Benny Blanco ile nişanlanan ünlü şarkıcı, bu mutlu anlarını "Sonsuzluk şimdi başlıyor" notuyla paylaşmıştı. Şimdilerde düğün haberi beklenen ünlü çift aşk yuvalarını kurdu. Selena Gomez ve Benny Blanco evlendiklerinde birlikte yaşamak için Beverly Hills'te 35 milyon dolara ultra lüks bir malikane satın aldı. Sempatik çiftin lüks evinde 7 yatak odası, 12 banyosu, özel bir spor salonu, spa ve hatta cam sera bile bulunuyor. Bu mülkün önceki sahibinin ise ünlü bir Hollywood yönetmeni olduğu iddia edildi. Evin, 2024'ün en pahalı emlak satışlarından biri olduğu da söylentiler arasında.