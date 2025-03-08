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Serdar’ın dönüşü hikayeyi değiştirdi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Serdar’ın dönüşü hikayeyi değiştirdi

İzleyicileri atv ekranlarına kilitleyen 'Başka Bir Gün' dizisinin geçtiğimiz gece 6. bölümü yayınlandı. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi isimlerden oluşan güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken dizide Serdar'ın geri dönüşüyle bazı sırlar ortaya çıktı. Serdar'ın neden bir anda ortadan yok olduğu cevap bulurken Serdar ve Nehir'in bu beladan nasıl kurtulacağı ise yeni bölümler için heyecanı arttırdı. 'Başka Bir Gün', 6. bölümü ile atv'de izleyicilerle buluştu. Serdar'ın dönüşüyle heyecan dozunun arttığı bölüm hem duygusal hem de gerilim dolu sahneleriyle sosyal medyadan da övgüleri topladı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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