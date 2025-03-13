İyileşen Mahir Selim’in peşine düştü!

Geçtiğimiz akşam atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan Bir Gece Masalı akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Mahir ve Canfeza konağa iftara giderken; pusu kuran Selim, Mahir'i vurur.

SÜREYYA ANNE ÖLDÜ MÜ?

Hastaneye kaldırılan Mahir, hayati tehlikeyi atlattı. Hastaneye gelen ve Canfeza'yı kaçırmaya Selim'i Kürşat engelledi. Selim, çareyi kaçıp saklanmakta buldu. İyileşen Mahir ise Selim'in peşine düştü. Süreyya'nın psikolojisi iyi değildir. Mahir'in iyileşmesi karşılığında ölen eşinin yanına gitmesi gerektiğine inanarak ardında veda mektubu bırakır.